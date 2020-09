È finita al Franchi la prima giornata di Nations League tra l’Italia di Mancini e la Bosnia. Vediamo com’è andata.

La Bosnia si era portata inizialmente in vantaggio con un gol di Dzeko; poi il pareggio degli azzurri con Sensi innescato da un ispirato Lorenzo Insigne che è rimasto in campo per tutta la partita.

