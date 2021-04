E’ finita al Tardini. E’ 3-4 tra Parma e Crotone

Serie A – E’ finita al Tardini. Si giocava la sfida tra due squadre che sono ormai ad un passo dalla retrocessione. Il report gara.

Va alla squadra di Cosmi lo scontro tra ultime della classe, spettacolare 4-3 al Parma che rimanda la retrocessione aritmetica in Serie B. In avvio vantaggio di Magallan, la reazione degli emiliani arriva con Hernani (palo e colpo di testa del pareggio). Prima dell’intervallo a segno il solito Simy e Ounas, poi la riprendono Gervinho e Mihaila. La chiude Simy che fa doppietta su rigore. Il Crotone vince per la prima volta in trasferta ma resta ultimo a -2 dagli emiliani, ad un passo dal baratro.

