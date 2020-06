E’ finita allo Stadium. Juventus in finale di Coppa Italia

E’ finita allo Stadium, la Juventus di Maurizio Sarri guadagna la finale di Coppa Italia. Domani la seconda semifinale.

Nessun gol a San Siro ma risultato sufficiente alla Juventus per aggiudicarsi la finale visto il bottino dell’andata (1-1 a San Siro).

Partita non molto esaltante con poche occasioni, i giocatori non sono ancora entrati nella miglior condizione, come era prevedibile.

I bianconeri adesso aspettano la vincente della seconda semifinale che domani alle 21 vedrà protagoniste Napoli e Inter allo stadio San Paolo.

