È finita All’Olimpico! È 2-1 tra Roma e Sassuolo. Djuricic risponde a Cristante prima di El Sharaawy in una partita spettacolare.

All’Olimpico Mourinho festeggia le sue 1000 panchine in carriera con una vittoria, la terza in tre giornate, ottenuta nel recupero. Partita bellissima, con i giallorossi avanti con Cristante, che realizza dopo un perfetto schema su punizione; nella ripresa il pari di Djuricic servito davanti alla porta da Berardi che si era liberato in area con una magia. Al 91’ El Shaarawy entrato da poco fa felice Mou, che festeggia correndo sotto la curva. La Roma raggiunge in vetta alla classifica Napoli e Milan con 9 punti.

