E’ finita all’Olimpico: è 3-1 tra Roma e Verona nel posticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A. Questo il racconto della gara.

Seconda vittoria di fila per i giallorossi, che battono 3-1 i veneti e tornano al 3° posto scavalcando la Juventus avversaria nel prossimo turno. Roma scatenata prima della mezz’ora e tre volte a segno in 9 minuti: apre Mancini di testa, bis del ritrovato Mkhitaryan e 3-0 di Mayoral. Inutile il guizzo di Colley nella ripresa. Senza Dzeko nuove conferme per Fonseca, imbattuto in casa in campionato e a -6 dalla vetta.

