E’ già Roma-Napoli, Mourinho mette le mani avanti: “In panchina ho solo Calafiori e Kumbulla…”

E’ già Roma-Napoli- L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, mette le mani avanti in vista della sfida di domenica contro gli azzurri.

“Ci sono panchine e panchine in Serie A. Oggi abbiamo giocato con questa linea di quattro, dove Karsdorp è stato in dubbio fino all’ultimo, nessuno di voi lo sapeva. E i tre difensori che avevo in panchina erano Reynolds, Kumbulla e Calafiori…”., ha dichiarato il tecnico lasciando poi un lungo silenzio per le conclusioni dei giornalisti, prima di alzarsi e terminare la conferenza.

