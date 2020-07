E per mister Gattuso arriva anche il primo pareggio in campionato con il Napoli

Il pareggio per 2-2 con il Milan al San Paolo è un risultato inedito e un dato statistico ‘storico’ per il Napoli da quando in panchina c’è Rino Gattuso.

Alla 17esima partita con Gattuso allenatore il Napoli conquista il primo pareggio in campionato dopo 10 vittorie e 6 sconfitte.

Con Gattuso allenatore il Napoli prima della gara con il Milan ha pareggiato in Champions con il Barcellona al San Paolo (1-1), con l’Inter in Coppa Italia sempre al San Paolo (1-1) e nella finale di Coppa Italia con la Juventus (0-0) vinta poi ai calci di rigore.

Comments

comments