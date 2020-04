E se Icardi venisse a Napoli?

by Pixabay

Pazza idea di calciomercato o incredibile affare in dirittura d’arrivo?

Icardi al Napoli è una pazza di idea di calciomercato oppure un incredibile affare in dirittura d’arrivo? Quest’interrogativo, da giorni, sta destabilizzando noi tifosi del Ciuccio e soprattutto il club che da sempre sosteniamo e che è alla continua ricerca di un ariete in attacco. Ma cosa ci sarebbe di vero dietro a questa trattiva che avrebbe del clamoroso? Sicuramente le parole del legale dell’argentino, che di fatto ha aperto all’ipotesi Società Sportiva Calcio Napoli, sta dando una mano all’Inter che ha bisogno di parcheggiare definitivamente il bomber tanto amato e ora rinnegato. Certo, si è parlato per lungo tempo di un Icardi prima al Milan e poi alla Juventus, ma fino a oggi sono sembrati per lo più rumors privi di fondamento. Un Maurito con la casacca del Napoli rimane la soluzione più probabile, tenendo conto che De Laurentiis dispone di un tesoretto di 142 milioni di euro che potrebbe spendere, in parte, per rafforzare la squadra. E siccome Il Biscione preferirebbe monetizzare l’addio del numero 9 piuttosto che scambiarlo con altri top players…Questo forte indizio potrebbe già essere la prova schiacciante di un affare di mercato che non passerebbe certo inosservato. Dal nostro punto di vista, Icardi è, per tipologia di giocatore, proprio quell’atleta che ci aiuterebbe a vincere anche le più ostiche partite. Il Napoli, si sa, nella storia recente non ha mai potuto schierare un Inzaghi 2.0., che non sbagliasse una conclusione a due passi dal portiere avversario, dunque se fosse per noi andremmo a piedi a prenderlo a Milano!

Un matrimonio che sarebbe perfetto



Icardi sarebbe l’ideale per il Napoli e il Napoli sarebbe l’ideale per Icardi. Perché mai vi starete chiedendo? L’argentino ex Inter è il killer d’area di rigore di cui abbiamo bisogno per far sì che la mole di lavoro degli esterni Callejón e Insigne possa essere finalizzata a dovere e a sua volta il Ciuccio è una squadra che eccelle nel far circolare la palla per la ricerca di importanti soluzioni offensive proprio come piace a un bomber dalla rete facile come Maurito. Il suo calamitare su di sé più avversari sarebbe poi utile per l’inserimento dei nostri forti centrocampisti che avrebbero più possibilità di incidere in avanti. Insomma: la data di questo bellissimo e riuscitissimo matrimonio, a quanto ne sappiamo, purtroppo è stata ancora fissata ma di sicuro l’affare Icardi è più di una suggestione (e questo ci rincuora). D’altronde la probabile partenza di Milik, destinazione Torino, obbliga il club azzurro a correre ai ripari e a ingaggiare un calciatore maturo come il numero 9 di nerazzurra memoria che può ancora migliorarsi e divenire un player completo qui a Napoli. Il suo essere un professionista impeccabile, molto disciplinato e attento a seguire le indicazioni del mister, diversamente da alcuni suoi estrosi colleghi di calcio ma indomabili (per usare un eufemismo) come Mario Balotelli, è un valore aggiunto per tutto l’ambiente che apprezza professionisti seri e desiderosi di sacrificarsi per la maglia che indossano.

Quali differenze rispetto a Higuain?

Forse l’attaccante che vagamente somiglia più a Icardi è stato il nostro amato/odiato Higuain, il più prolifico capocannoniere della storia del calcio, con i suoi 36 goal, che ci ha tradito andando alla Juve. Rispetto a “Giudain”, Mauro è più mobile, più letale, meno forte di testa e forse dispone di colpi a effetto più limitati rispetto alla vecchia torre del Real Madrid. Considerando quanto il reparto in avanti quest’anno abbia inciso meno in relazione alle altre stagioni, preferiamo sicuramente un tipo di giocatore che la butti dentro sempre e comunque. Higuain è stato fenomenale a Napoli ma è stato parimenti un top player “fragile” a causa del suo continuo innervosirsi di fronte alle provocazioni degli avversari. Icardi, invece, risulta in tal senso più freddo e imperturbabile, forse perché abituato a non perdere mai quella concentrazione indispensabile per non distrarsi quando un ghiotto pallone necessita solo di essere accarezzato in rete. Se Mauro davvero non fosse un sogno di mezza primavera, allora sì che il Napoli potrebbe tornare a insidiare la corazzata Juventus. Prima o poi il dominio incontrastato dei bianconeri dovrà pur finire, no? Con un ariete del genere, in grado di scardinare qualsiasi difesa anche la più impenetrabile, crediamo proprio che il regno della Vecchia Signora potrebbe lasciare spazio a quello del Ciuccio azzurro.

