E’ un nuovo Lozano: segna e gioca con il sorriso, merito anche del gran lavoro di Gattuso

E’ un nuovo Lozano. E’ sicuramente questa una delle note più positive dell’inizio di stagione di ieri.

Un processo di crescita iniziato nel periodo post Lockdown con l’obiettivo di recuperare un calciatore considerato addirittura fuori dal progetto. Dietro c’è il gran lavoro svolto da Rino Gattuso che ha avuto il merito di concedere una seconda chance ad un calciatore che ha probabilmente sofferto il processo di ambientamento in campionato diverso da quello olandese.

Il Lozano visto con Parma e Genoa è un calciatore completamente diverso da quello dello scorso anno. Conosce meglio i meccanismi di gioco, è più cercato dai compagni e dà una preziosa mano in difesa, soprattutto in fase di pressing come si è visto in occasione del secondo gol segnato a Parma da Insigne.

La doppietta segnata domenica può essere il punto di partenza di una stagione che può vedere El Chucky come vero protagonista di questo Napoli.

