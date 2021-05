EA diventa Official Video Game Partner della Serie A

Electronic Arts (EA), colosso americano dell’industria videoludica, sarà ufficialmente Official Video Game Partner della Serie A.

L’approvazione dell’accordo è arrivata nella giornata di ieri, in cui è stata un’assemblea. Con questo accordo, FIFA diventa il gioco ufficiale della Lega Serie A; per ora non si conoscono ulteriori dettagli. A riportarlo è il tutto è il portale Calcio & Finanza.

Ricordiamo che il Napoli, insieme a Juventus, Roma e Lazio, ha stretto un accordo con KONAMI. Questo fà sì che la serie eFootball PES sia l’unica ad avere la licenza ufficiale del club azzurro. Staremo a vedere cosa accadrà.

