Eccellenze sanitarie napoletane che ancora una volta si confermano all’avanguardia in Italia

La nottata sta passando….Da domani primi in Italia al Cotugno verrà aperto un ambulatorio per i malati gravi dimessi che hanno superato il Covid per seguirli in follow up.

Il poliambulatorio sarà un luogo importantissimo di studio per analizzare gli effetti nel lungo periodo che un’ infezione grave può avere sulle persone guarite.

E accumulare dati preziosissimi per lo studio più approfondito del virus. L’attività sarà coordinata dai Dottori: Sergio Severino primario della Cardiologia, Rodolfo Punzi direttore dell’Infettivologia, Giuseppe Fiorentino primario della Pneumologia Intensivista , Alessandro Perrella pneumologo che coordinerà anche la sperimentazione con trattamento al plasma iperimmune.

“Sarebbe assurdo abbandonare pazienti guariti con tanta fatica, importante invece continuare a monitorarli”

Precisa il dottor Severino.

Ed è proprio quello che si apprestano a fare.

