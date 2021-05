Edo De Laurentiis, figlio di Aurelio e vice-presidente del Napoli, ha postato una storia su Instagram in vista della gara di stasera.

Cresce l’attesa per Napoli-Verona di stasera, l’ultimo match del campionato che deciderà l’approdo in Champions degli azzurri. In vista della sfida contro gli scaligeri, il vice-presidente del Napoli Edo De Laurentiis suona la carica sui social con un ‘storia’ Instagram: “Un solo grido: Champions… Forza Napoli!“

