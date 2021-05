eEuro 2021 | eFootball 2021: i gironi della fase finale della competizione

La Nazionale italiana eSport di eFootball PES 2021 è impegnata nella competizione eEuro 2021, di cui ora si conoscono i gironi.

L’Italia è finita nel girone D, con Francia, Israele e Ucraina. A seguire i gironi ufficiali della competizione, che si giocherà il 9 ed il 10 luglio a Londra.

Gruppo A

Serbia

Montenegro

Polonia

Turchia

Romania

Croazia

Portogallo

Russia

Spagna

Grecia

Olanda

Germania

Italia

Francia

Israele

Ucraina

Le prime due di ogni girone accederà alla fase ad eliminazione diretta. Le sfide fino alla finale sono BO3 (Best of 3) mentre la finale sarà nel formato BO5 (Best of 5).

