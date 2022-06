eFemminile, il Cagliari vince l’edizione 2021/22 grazie a Maddalena Piras

Nella LND Gaming Week c’è stato anche lo svolgimento della Final Four della eFemminile, con la vittoria andata al Cagliari Esports.

La player del team sardo, Maddalena Piras, ha battuto in finale Giulia Ratto del Trastevere. Il torneo 1 vs 1 si è giocato su FIFA 22 per PS4. Ancora una volta, ad organizzare il torneo è la LND insieme alla FIGC. Match combattuto tra la Piras e la Ratto, terminato con il risultato di 3 a 2 per la player del Cagliari.

La giocatrice vincitrice ha poi commentato così:

“Esperienza stupenda. Conoscere le persone con le quali ti confronti abitualmente on line è tutt’altra cosa. Emozioni a mille. Avevo già fatto qualcosa dal vivo ma questa è stata superlativa. Felicissima per il titolo, conquistato in una finale bellissima finale, combattuta e aperta a qualsiasi risultato. Ho avuto la meglio ma faccio un mare di complimenti a Giulia per la stagione e per come ha giocato stasera.”

Via social, poi, sono arrivati i complimenti da parte della LND Esport e del Cagliari Esports:

fonte: esportsitalia.

Comments

comments