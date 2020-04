“El Pampa” Sosa: “Mi fa male vedere cosa sta succedendo in Italia”

Lunga intervista quella fatta al “Pampa” Sosa dal Corriere dello Sport, dove parla dell’emergenza in Italia e che gli fa male vederla così.

Di seguito le parti salienti dell’intervista:

“La frase “chi ama, non dimentica” si adatta anche a questo periodo difficile: ce la faremo, ce la farete. In Argentina sembra sotto controllo, mentre leggo che l’Italia è stravolta dal dolore, ne soffro sul serio e spero passi presto.

Ero andato in Bolivia ad allenare la nuova squadra ma poi ci siamo fermati, com’è giusto che sia. In questo momento tutto passa in secondo piano, c’è solo la salute a cui pensare. Quando sarà possibile farlo, si potrà ricominciare ma senza porsi limiti.

Argentini ed italiani sono simili, soprattutto quelli del Sud. Quando si atterra a Napoli sembra di rivederci a Buenos Aires; quando, per la festa d’addio a Ciro Ferrara arrivò Maradona, scoppiai a piangere. Era lì, nello spogliatoio, e ci facemmo le foto.

Il fatto che non ci sia più un argentino capace di conquistare Napoli non può succedere, non dovrebbe. Ma qui non mi sembra che ce ne sia uno capace di farlo, almeno come sono abituati a Fuorigrotta. C’è un rapporto speciale con Pierpaolo Marino, che mi ha voluto per la rinascita del Napoli.

Un mio gol notevole in una partita amara? Quello in Atalanta-Napoli che finì 5 a 1 per la dea. Però sono legato anche al pallonetto al Frosinone, con la 10 sulle spalle. Fu un saluto struggente quello dopo Napoli-Milan che finì 3 a 1, con Montervino, Paolo Cannavaro e Calaiò che decisero di farmi avere anche la fascia di capitano.

Bisogna immaginare il futuro, con ottimismo. Non so cosa succederà, quando si riprenderà la normalità, ma immagino che quando riparitrà la Serie A troveremo ancora la Juventus padrona. Dovremo abituarci ancora per un bel po’.”

Per l’intervista completa del “Pampa” Sosa si rimanda all’edizione in edicola del Corriere dello Sport.

