Elezioni Presidente della Repubblica: sarà un Mattarella-bis

Poco fa si sono concluse le elezioni del Presidente della Repubblica Italiana, dopo il termine del mandato di Sergio Mattarella.

Una settimana caratterizzata da incertezza su chi potesse essere eletto come nuovo Presidente della Repubblica Italiana. In queste ultime ore, però, i vari capo-gruppo hanno trovato proprio in Mattarella la figura da eleggere a Presidente.

Questo dopo l’incontro che c’è stato nelle scorse ore. Sarà un Sergio Mattarella-bis e l’ufficialità della sua elezione è arrivata poco fa. Il quorum era stabilito in 505 voti, ovvero la metà più uno, ed attualmente i voti a suo favore sono 506 con il tutto che sta proseguendo in questi minuti.

