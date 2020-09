Elezioni regionali Campania, l’exit poll: De Luca in testa con il 54-58%

Oggi è il giorno per sapere i risultati delle elezioni regionali in Campania, con i primi exit poll che danno De Luca in vantaggio.

Un vantaggio consistente, tra l’altro, quello di De Luca con il 54-58% dei voti totali. Dietro di lui i due candidati Caldoro (centrodestra) e Ciarambino (M5S); il primo dovrebbe avere il 23-27% dei voti totali mentre la seconda è tra il 10 ed il 14,5%.

Insomma, trovano conferma le supposizioni che davano per vincente l’uscente presidente della Regione Campania. In attesa dei dati ufficiali.

