Calciomercato

Eljif Elmas vuole tornare a Napoli

Pubblicato il
elmas napoli

Elmas  ha rifiutato 5 offerte da club europei pur di tornare in azzurro

Il Lipsia per ora temporeggia sulla cifra ma presto potrebbe cedere. Il giornalista Nicolò Schira svela sui social le cifre: prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 11-12.

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top