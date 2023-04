Elmas a KK: “Non è una partita facile contro la Salernitana. Dobbiamo solo pensare a vincere questa partita e dopo vedremo cosa succederà”

A pochi giorni dalla partita contro la Salernitana, il giocatore del Napoli Elif Elmas ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Siamo entrati al momento giusto, ma anche chi stava giocando prima di noi ha fatto una bella partita. E’ una bella cosa che noi tre che siamo entrati abbiamo confezionato il gol. E’ stato bello festeggiare ed è normale perché sappiamo quant’è difficile e importante vincere a Torino contro la Juventus.”

Stai facendo una stagione straordinaria? “No, diciamo una stagione normale. Per me è una stagione normale.”

Vi aspettavate 10mila tifosi all’aeroporto? “No, non me l’aspettavo. Io vengo dal Fenerbahce, una tifoseria simile, ma non mi aspettavo diecimila persone, è incredibile. Siamo contenti. E ora non oso immaginare quando vinceremo lo Scudetto, al netto della scaramanzia. Mi fa molto piacere che la città sia così colorata di biancazzurro”.

Cosa vi chiede Spalletti? “Ci dice che mantenendo questo gioco terremo anche il +20 in classifica. Dobbiamo giocare fino alla fine, sappiamo come siamo arrivati fin qui e fino alla fine dovremo far vedere di essere una grande squadra. E ci sarà anche la possibilità per chi gioca meno di dimostrare che sono forti e all’altezza di essere qui. Noi li vediamo in allenamento, già li conosciamo e sappiamo che sono forti”.

Sull’assist a Raspadori contro la Juventus. “Aspettavo solo che Zielinski passasse il pallone. Quando me l’ha passata ho visto Osimhen andare avanti e allora l’ho messa lunga per Jack. Lo dico sempre a Jack prima delle partite: stasera ti faccio un assist, così poi mi dai anche 500 euro. Con la Juve gliel’ho fatto ma ancora non me li ha dati (ride, ndr)”.

Parlate della festa nello spogliatoio? “Certo che ne parliamo, tutti la aspettiamo. E’ una cosa incredibile perché non succede tutti gli anni, quindi sappiamo cosa fare. E’ normale che ne parliamo tra di noi perché anche noi a volte non riusciamo a credere a ciò che stiamo facendo. Veniamo da paesi come Kosovo, Macedonia, Slovacchia, Nigeria e Camerun. Io da piccolo non ho mai pensato che avrei vinto uno Scudetto, quindi per noi è un’emozione che resterà per sempre. Non si sa mai quando potremo vincere un altro Scudetto, quindi dovremo goderci al massimo questo”.

In una dichiarazione dici di mangiare tanto. Come fai a non ingrassare? “Ci sono momenti in cui ingrasso anch’io. Di solito mangio tanto, ma ci sono anche periodi in cui sono a dieta (ride, ndr)”.

Come festeggerete? “Non lo so. Io aspetto soltanto questo momento e poi vediamo. Sicuramente darò 2-3 schiaffi a Chucky Lozano e Mathias Olivera (scoppia a ridere, ndr). Loro sono molto simpatici”.

Come preparate la gara con la Salernitana? “Non è facile perché la Salernitana sicuramente non vorrà farci festeggiare lo Scudetto. Salerno è qui, a mezzora da Napoli, per cui sarà difficile. Però dobbiamo fare il nostro e non pensare che se vinciamo saremo campioni d’Italia. In qualsiasi modo dobbiamo vincere questa partita, che sia col bel gioco o senza il bel gioco, l’importante è che si vinca”.

Intanto non si sa neanche il giorno in cui giocherete questo derby. “Se l’Inter vince e noi giochiamo domenica sono sicuro che vinceremo questa partita, è impossibile che la sbagliamo”.

Comments

comments