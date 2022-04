Elmas a KKN: “Fiorentina? Sarà dura. Voglio vedere il popolo napoletano gioire per lo scudetto”

Eljif Elmas è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli poco fa dove ha parlato delle partite che mancano soffermandosi anche sulla vittoria contro l’Atalanta.

Questo il suo intervento alla radio ufficiale del club.

Elmas sulla vittoria contro l’Atalanta e sullo scudetto

“Atalanta-Napoli? Sapevamo che era difficile ma che era troppo importante per noi come tutte quelle da qui fino alla fine. Abbiamo una squadra forte, siamo andati là e abbiamo preso i tre punti fortunatamente. Gol sulla ripartenza? Bellissimo per me e per la squadra, troppo bello. Quando ho visto Koulibaly dare palla a Lozano mi son detto io vado e ho fatto gol. Per me è importante vincere tutte le partite.

Se ci crediamo un po’ in più allo scudetto? Quello sempre, ci crediamo ancora di più dopo Bergamo. Siamo una grande squadre con un gruppo fantastico ed un gran mister. Fino alla fine crediamoci.”

Sulla sfida contro la Fiorentina, su Spalletti e sulla vittoria contro l’Italia

“Sfida contro la Fiorentina? C’è sempre entusiasmo, ci stiamo preparando bene. Pensiamo solo alla Fiorentina in questo momento perché sappiamo che sarà una partita dura. Se Spalletti ci ha cambiato la testa e se ho un rapporto speciale con lui? Sono felice con lui, sono cambiate tante cose. Quando serve vincere partite a volte puoi anche non giocare bene, ma l’importante è vincere le partite. I campionati si vincono anche così, ci vuole anche un po’ di cazzimma.



La vittoria contro l’Italia e come ho visto Insigne? Io ero in tribuna e non so cosa dire. Per il mio paese è stato un sogno, eravamo tutti felici, la gente è uscita per strada a festeggiare. Mi è dispiaciuto perché ho tanti amici qui in Italia e nel gruppo. Io penso che meritavano di andare al Mondiale, per me hanno fatto una grande partita. Il calcio è così, per questo sono contento per il mio paese.

Dove mi piace giocare di più? Un po’ dappertutto, non ci sono problemi.Il mio preferito è il ruolo di trequartista, ma anche a sinistra va bene. Se so che giochiamo per la gioia di un intero popolo? Sì, si vede che la gioia riguarda un intero popolo, ne ho parlato anche con Pandev. Giuro che anche io non posso più aspettare e spero di vincere per vedere il popolo felice in strada.”

