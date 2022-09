Elmas a Sky: “Contento per il gol, ma quando non si vince non serve a niente”

Dopo il pareggio contro il Lecce Eljif Elmas si è fermato ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita disputata dal Napoli.

Queste le sue parole:

“Sono contento per il gol, ma quando non si vince non serve a niente. Nello spogliatoio si sta bene sempre, siamo una squadra unita. Abbiamo tanti giocatori fortissimi, ci conosciamo già. Spero che daremo il massimo nelle prossime partite. E’ stata una gara difficile, il Lecce ha fatto la sua partita, noi volevamo sicuramente fare di più. Peccato che non abbiamo vinto.

Decisiva contro la Lazio? Sicuramente fare bene contro una grande squadra come la Lazio ci può dare molta sicurezza, noi già da stasera stiamo pensando e lavoreremo per la prossima gara contro di loro. Com’è entrare a gara in corso? Alle volte è facile, altre è più difficile. Io cerco di entare sempre al 100%, anche quando non parto titolare quando entro in campo do sempre il massimo e cerco di aiutare la squadra. Alcune volte è difficile entrare dalla panchina e fare bene.“

