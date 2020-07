Elmas convince i quotidiani: “Può diventare un gigante”

Eljif Elmas ieri ha fatto un’ottima partita contro il Genoa ed i quotidiani non hanno mancato l’occasione di elogiarlo per la partita disputata.

In particolare, per la Gazzetta dello Sport è da 6,5: “inizio da capogiro dove trova anche il gol, annullato poi dal Var”. Per il Corriere dello Sport, invece, il centrocampista merita mezzo voto in più che fa salire la valutazione a 7; il commento del Corriere si sofferma sul gol annullato dal Var ma anche sul fatto che “può diventare un gigante”.

Infine, il nostro Mauro Guerrera ha dato ad Eljif un 6,5, rimarcando il fatto che nel secondo tempo è calato un po’ troppo:

“ELMAS: 6,5 – Partita davvero interessante per quantità e qualità, con un primo tempo di grande livello ma nella ripresa è calato troppo.“

