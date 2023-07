Elmas: “Credo che possiamo ripeterci ma non si può parlare di Napoli nuovo”

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dal ritiro di Castel di Sangro.

“Non si può parlare di Napoli nuovo perché è andato via solo Kim. Tutti gli altri sono rimasti qui e sappiamo che dobbiamo giocare da campioni d’Italia sia in campionato che in una amichevole.

Abbiamo la grande responsabilità di cercare anche in questo anno di fare del nostro meglio. Credo che possiamo ripeterci.

Garcia è un bravo allenatore come ha già dimostrato alla Roma ed anche in Francia vincendo scudetti e giocando una semifinale di Champions con il Lione. Sarà un esempio per tutti noi. Mi sta aiutando a crescere anche se non ho ancora parlato con lui sulla mia posizione in campo. Vediamo cosa decide Garcia visto che gli allenatori che ho avuto in passato mi hanno schierato ovunque”.

