E’ una giornata storica per la Macedonia del Nord che questa sera ha ottenuto la sua prima qualificazione ad un Europeo.

La qualificazione è stata ottenuta grazie alla vittoria per 1-0 contro la Georgia. Decide un gol di Pandev segnato al 56′ minuto mentre il ‘napoletano’ Elmas è rimasto in campo per tutta la partita. La Macedonia è la prima squadra a qualificarsi grazie alla Nations League e giocherà nel Girone C con Spagna, Svezia e Polonia.

