Risultati negativi all’ultimo tampone Elmas e Zielinski hanno sconfitto il coronavirus e ora programmano il loro ritorno in campo.

I due centrocampisti hanno bisogno di ritrovare la migliore condizione e il ritmo partita.

Si parla di almeno altri dieci giorni per tornare al top della condizione e quindi potrebbero tornare a disposizione di Gattuso per la gara di Europa League contro i croati del Rijeka in programma giovedì 5 novembre.

