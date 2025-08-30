Calciatori del Napoli

Elmas felice di essere tornato a “casa”

Pubblicato il
elmas napoli

Eljif Elmas è arrivato a Napoli! Il macedone è giunto in città a tarda sera. In mattinata svolgerà le visite mediche di rito alla clinica Pineta Grande

Elmas firmerà il contratto che lo legherà nuovamente al club azzurro: dalle prime immagini che circolano in un video si nota un Elmas felicissimo, al suo arrivo ha subito abbracciato il dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico, il quale gli ha dato il benvenuto…anzi il bentornato.

