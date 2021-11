Elmas: il diamante azzurro sul cammino per il Mondiale dell’Italia

L’Italia affronterà il 24 Marzo la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff per i Mondiali in Qatar del 2022.

A porsi sul cammino della Nazionale ci sarà dunque Elijf Elmas che gioca nel Napoli da tre anni ormai.

Per il diamante azzurro potrà essere l’occasione per dimostrare il suo talento, visto a sprazzi in Italia, portando la Macedonia ad un’altra impresa dopo quella della qualificazione agli scorsi Europei.

Elmas è chiamato ad affrontare il primo grande ostacolo da leader tecnico della sua nazione dopo il ritiro di Pandev, storico capitano macedone ma soprattutto campione conosciuto benissimo in Italia.

La gara del 24 marzo contro l’Italia potrebbe essere per Elmas la grande occasione per esplodere e fare quel passo in più che tutti i tifosi del Napoli stanno aspettando, al di là del risultato che otterrà con la sua Nazionale.

Comments

comments