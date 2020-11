Elif Elmas, giocatore del Napoli, ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rijeka.

“Io mi sento pronto per mostrare le mie qualità, dipende dal mister che farà le proprie scelte, io mi sento pronto. Sul Covid: ho passato del tempo in inattività, ora vedremo come tornerò”.

