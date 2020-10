Elmas l’agente: “Il gol al Genoa? Può arrivare in doppia cifra”

Ai microfoni di TMW è intervenuto George Gardi , agente del centrocampista macedone del Napoli Elmas e di Karbownik accostato al Napoli dalle voci di calciomercato.

“Elmas sin dal ritiro si è presentato con la voglia di recitare un ruolo da protagonista. Il gol che ha segnato non è una casualità, ha i mezzi per arrivare in doppia cifra questa stagione.

Karbownik è un terzino che può giocare su entrambe le fascie, ambidestro, classe 2001, uno così è una rarità. C’era accordo totale con una società italiana: tutto definito da marzo, poi le mancate uscite nel suo ruolo hanno bloccato l’operazione. Se il giocatore alla fine ha fatto una scelta diversa, non è stato per ragioni economiche”.

