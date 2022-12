Elmas: “Scudetto? Vogliamo regalarlo ai tifosi. Guler molto forte, mi piacerebbe giocarci insieme…”

Eljif Elmas ha rilasciato una lunga intervista al portale turco DHA direttamente da Antalya, sede del ritiro del Napoli. Queste le sue dichiarazioni.

“Spero che il Fenerbahce diventi campione in questa stagione. Sia il Fenerbahce che il Napoli campioni? Sarebbe fantastico. A Napoli ci siamo divertiti molto fino a questo momento. Abbiamo dato spettacolo, disputando buone partite anche in Champions League. In Serie A abbiamo vinto 13 partite e ottenuto 2 pareggi. Sta andando alla grande in questo momento, ma dobbiamo guardare avanti e non fermarci. Vogliamo continuare il nostro cammino anche in Champions League. Abbiamo grandi obiettivi.

Sono venuto spesso ad Antalya in passato, ci venivo con la mia famiglia. Per i miei compagni, invece, è la prima volta. L’hotel è fantastico e le strutture sono di alto livello. Tutti i giocatori sono stupiti in positivo. Per me è normale, ma i miei compagni non conoscevano la Turchia. Antalya è fantastica. Ci stiamo allenando bene”.

Sui talenti che giocano nel campionato turco: “Mi piace molto Arda Guler. Ho tanti amici al Fenerbahce e me ne parlano benissimo. Per stile di gioco, lo paragonerei a Mesut Ozil. Spero di vederlo in grandi club come Real Madrid o Barcellona, ma mi piacerebbe giocare con lui nel Napoli. I calciatori turchi sono forti sul piano fisico, ma anche bravi tecnicamente. In Serie A, possono imporsi”

Sulla sua esperienza a Napoli e sullo Scudetto: “Sono in questo club da 4 anni. Stiamo andando bene in questa stagione, vogliamo fare ancora meglio sia in campionato che in Champions League. Possiamo e vogliamo regalare ai nostri tifosi la gioia dello Scudetto. Ho grandi obiettivi anche per quanto riguarda la Nazionale: spero di giocare la Coppa del Mondo e gli Europei con il mio paese”.

Sul rapporto con la Turchia e con i tifosi del Fenerbahce: “Sono molto legato ai tifosi del Fenerbahce e gli dico di fidarsi dei dirigenti: sono fantastici, come quelli del Napoli”

In chiusura: “Amo la Turchia e sto pensando di venire a vivere qui: voglio chiudere la carriera in queste paese”.

