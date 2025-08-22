Elmas voluto dal Napoli e non solo

Il Napoli, come anticipato tempo fa da Canale 8 ha individuato in Eljif Elmas un probabile rinforzo importante per la rosa, ma non è il solo club

Il club partenopeo vuole il giocatore del Lipsia (ed Elmas vuole il Napoli) e sta lavorando al suo ritorno. Secondo quanto raccolto da TMW però, ci sono altri club di Serie A che lo stanno seguendo: il Torino non lo molla, la Roma lo considera la prima alternativa a Sancho e la Juventus lo ha sondato. Il dg Comolli ha infatti richiesto informazioni per capire la fattibilità dell’operazione.

Inoltre non è da sottovalutare il Fenerbahce, squadra nella quale ha giocato e che lo ha voluto recentemente. Da capire come si svilupperanno le cose nei prossimi giorni, ma il classe ’99 è ambito, che ha un contratto valido fino al 2028 con la società della galassia Red Bull. In carriera il macedone vanta 189 presenze e 19 gol con il Napoli.

