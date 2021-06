Emergenza centrali al Real Madrid: anche Varane potrebbe partire. Ancelotti potrebbe chiamare Koulibaly

Emergenza difensori centrali al Real Madrid. Dopo Sergio Ramos anche Raphael Varane potrebbe salutare i blancos.

A scadenza di contratto il prossimo anno, il francese non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo con il Real. La richiesta troppo alta del difensore ha spaventato i Galacticos che hanno deciso, al momento, di interrompere le trattative per il rinnovo.

Su di lui si è subito fiondato il PSG che ha sondato il terreno. Attenzione dunque, perchè dopo la partenza di Sergio Ramos, con l’addio di Varane il Real si troverebbe con il solo Alaba come centrale titolare.

Nulla di confermato, ma è ovvio che un centrale come Kalidou Koulibaly entrerebbe almeno nella lista dei candidati e, visto l’ottimo rapporto con Ancelotti, non è difficile pensare che qualcosa si potrà muovere in futuro.

Nel frattempo dalla Spagna arrivano notizie di un forte interessamento del Real Madrid per Koundè del Siviglia.

