Emergenza Coronavirus, approvato il decreto “Cura-Italia”

Poco fa il Governo ha approvato il decreto “Cura-Italia” che risponde all’emergenza che si sta verificando per il Coronavirus.

Il decreto serve a rispondere all’emergenza e contiene diverse misure economiche che saranno adottate. In primis, saranno messi sul campo 25 miliardi di euro per rispondere alla crisi; di questi, circa 3,5 miliardi di euro saranno corrisposti alla Sanità nazionale e alla protezione civile.

Il secondo punto riguarda il sostegno al lavoro, con circa 10 miliardi di euro suddivisi tra sostegno all’occupazione, difesa del lavoro e del reddito. Oltre a questo, ci sarà la copertura per i lavoratori autonomi con un assegno di 600€ per il mese di marzo così come è previsto l’estensione del congedo parentale (fino a 15 giorni) ed il voucher baby-sitter (600€).

Inoltre: si sospenderà il pagamento di mutui e prestiti, ci sarà un rinvio degli obblighi fiscali, sospensione del versamento di tributi e contributi. L’ultimo capitolo del decreto riguarda le categorie colpite in modo diretto dalla crisi, tra cui c’è anche il trasporto merci.

fonte: repubblica.

