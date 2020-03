Emergenza Coronavirus, dalla F1 arrivano i respiratori

Gli ingegneri della Formula 1, in particolare la Mercedes, e della University College London hanno lavorato per produrre respiratori per l’emergenza Coronavirus.

Il tutto fa parte del “Progetto Pitlane”, a cui sono bastati pochi giorni per dare i suoi frutti. Il frutto del lavoro è un dispositivo di pressione positiva continua delle vie aeree, adatto per consentire agli ingegneri di F1 di produrlo in quantità.

I team inglesi di F1 che hanno aderito all’iniziativa può portare alla produzione di 1000 dispositivi al giorno. Il vicepresidente per la Saluto dell’UCL, David Lomas, ha definito ciò “una svolta che ha il potenziale di salvare molte vite e consentire al nostro personale in prima linea di tenere i pazienti fuori dai ventilatori.“

