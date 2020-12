Emergenza Covid in Italia, nuovo Dpcm previsto per questa sera: le anticipazioni

Per questa sera il Governo Conte dovrebbe rendere ufficiale il nuovo Dpcm relativo alle festività natalizie. Sky Sport riporta le anticipazioni.

Le misure restrittive dovrebbero essere valide fino al 15 novembre. La prima notizia è che sarà il mantenuto il sistema delle tre zone: gialla, arancione e rossa. L’obiettivo è quello di far tornare tutta l’Italia in zona gialla, ma saranno mantenute le restrizioni per la mobilità per le festività. Nessuna deroga per la mobilità nelle festività, quindi. Vediamo i vari punti:

il primo è il divieto di spostamento tra Regioni, anche gialle, dal 21 dicembre al 6 gennaio;

25 e 26 dicembre, 1 gennaio ci dovrebbe essere il divieto di spostamento tra Comuni;

sarà comunque consentito, nonostante i divieti, lo spostamento per lavoro salute e situazioni di necessità. Questo escluso lo spostamento verso le seconde case;

ci sarà l’estensione del Dpcm da 30 a 50 giorni, coprendo così anche il periodo dopo l’Epifania;

dal 7 gennaio le superiori dovrebbero rientrare a scuola al 50%. Torneranno lauree ed esami in presenza;

i ristoranti saranno aperti nei giorni di festa, salvo ulteriori limitazioni per la propria fascia regionale;

fino al 6 gennaio 2021 i negozi al dettaglio potranno restare aperti fino alle 21. I centri commerciali rimarranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi;

il 31 dicembre 2020 scatterà il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 7 del mattino successivo (1 gennaio). Questa è la novità, dato che fino ad ora si pensava che fosse fino alle 5. Chi deciderà di passare la notte in albergo, lo dovrà fara solo con servizio in camera;

lo sci, per tutti, tornerà a partire dal 7 gennaio 2021 tranne per atleti professionisti e non professionisti che potranno sciare anche da prima. Per lo Sport, saranno mantenute solo le gare di alto livello;

infine, c’è possibile quarantena per chi rientra dall’estero a partire dal 20 dicembre e lo stop alle crociere dal 21 dicembre all’Epifania. Continua lo stop per i concorsi, tranne quelli per la Sanità.

Comments

comments