Emerson Palmier-Napoli, si può fare

Secondo indiscrezioni di mercato il Napoli potrebbe rinforzare la propria fascia sinistra con l’arrivo a gennaio di Emerson Palmieri.

L’esterno sinistro difensivo è nato a San Paolo in Brasile ma è naturalizzato italiano. Ha già collezionato 11 presenze con la maglia dell’Italia e ha già collezionato 43 presenze in Serie A con le maglie di Palermo e Roma.

Emerson Palmieri nel Chelsea non è la prima scelta del tecnico Lampard, al punto che il calciatore ha collezionato solo due presenze in Champions League e 2 in EFL Cup ma nessuna in campionato.

Sempre secondo indiscrezioni di mercato già sarebbero stati avviati contatti tra il Napoli e il Chelsea sulla base del prestito a gennaio e l’eventuale riscatto a giugno per una valutazione che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Comments

comments