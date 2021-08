Emerson Palmieri: “Napoli grande club, Spalletti un amico e un allenatore saggio”

Il difensore del Chelsea Emerson Palmieri, campione d’Europa con l’Italia, ha parlato del suo possibile trasferimento al Napoli ai microfoni di ESPN.

“Sapere dell’interesse del Napoli fa piacere, è un grande club.

Sceglierò il posto giusto dove mi sentirò davvero desiderato.

Spalletti a Roma è stato l’allenatore che mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco. Non è semplice avere pazienza con un ragazzo giovane in una piazza importante come Roma. È un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo, mi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno a inizio agosto”.

