Emerson Palmieri, primi contatti: due i problemi principali

Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, è un’idea per la difesa azzurra. Sky racconta di un incontro tra il Napoli e gli intermediari.

Il Napoli ha avuto dei contatti nelle ultime ore con gli intermediari di Emerson Palmieri. Al momento, il Napoli valuterebbe un eventuale acquisto del terzino italo-brasiliano del Chelsea soltanto in prestito e il suo arrivo sarebbe strettamente legato a una cessione di Ghoulam. Per questi motivi la situazione è stata momentaneamente congelata, per un’operazione che potrebbe essere approfondita soltanto nelle prossime settimane.

Comments

comments