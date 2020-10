Emerson Palmieri vuole l’Italia: tra Inter e Juventus si inserisce il Napoli

Emerson Palmieri, terzino sinistro classe ’94 del Chelsea, è cercato dai club italiani. Tra questi, oltre a Juve ed Inter, c’è il Napoli.

Emerson Palmieri potrebbe essere vicino al ritorno in Italia. Il terzino sinistro classe 1994 del Chelsea, già ex Roma, e della Nazionale di Roberto Mancini, è ormai chiuso ai Blues e, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, vorrebbe fortemente tornare in Italia già a gennaio. Secondo l’emittente satellitare, tre sarebbero le squadre interessate: Juventus, Inter e Napoli con gli azzurri che (come già riportato da noi poco più di un mese fa) avevano già avuto contatti con gli intermediari dell’italo-brasiliano.

