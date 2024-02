Emiliano Bigica, allenatore del Sassuolo: “Ci siamo allungati e abbiamo preso un gol dietro l’altro”

Emiliano Bigica e le sue dichiarazione a Dazn dopo la sonora sconfitta con il Napoli: “Preparare la partita in due giorni era proibitivo”

“Preparare la partita in due giorni era proibitivo, ho cercato di toccare le corde dal punto di vista psicologico dei ragazzi, bisogna ritrovare quel coraggio e quella voglia di tirarsi fuori da questa situazione che è pesante. Dovevamo andare a pressare forte per recuperare palla e andare in verticale velocemente. Loro avevano giocatori di qualità nel palleggio e quando ci siamo allungati abbiamo preso un gol dietro l’altro, questo è segno di fragilità. Dobbiamo ritrovare fiducia, non troveremo sempre il Napoli.

Sono già concentrato sulla partita di Verona che per noi è una finale, dove la posta in palio è molto alta e la mia priorità diventa quella.

Il nostro campionato inizia domenica, non affronteremo sempre il Napoli. Ne usciamo se ritroviamo coraggio, certezze e qualche episodio a favore. Berardi per noi è fondamentale, è il nostro top player, era in panchina perché nella partitella di ieri non stava molto bene. Tra 4 giorni si rigioca e quindi sarà a disposizione. Lavoreremo per essere anche un po’ più aggressivi in avanti e cercare di recuperare la palla più alta possibile”

