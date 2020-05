“Emozioni azzurre”, il Napoli propone la nuova rubrica: è Hamsik il primo protagonista

Il Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha lanciato la nuova rubrica “Emozioni azzurre”, che ripropone, giorno dopo giorno, un ricordo risalente a quella stessa data.

Il primo protagonista è l’ex capitano Marek Hamsik, centrocampista che ha vestito la maglia azzurra dal 2007 fino al febbraio dello scorso anno, prima di trasferirsi in Cina. Il 6 maggio del 2018, esattamente due anni fa, lo slovacco mise a segno il suo centesimo gol in Serie A, ultima rete in campionato con il Napoli.

“Il 6 maggio del 2018 Marek Hamsik ha segnato l’ultimo gol con la maglia azzurra in Serie A. Il match era Napoli-Torino terminato 2-2. Marek al minuto 71 infilò uno splendido destro sotto la traversa. E fu la centesima rete di Hamsik in campionato con il Napoli”.

