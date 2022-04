Empoli-Napoli, le quote vedono favoriti gli azzurri

La sfida tra Empoli e Napoli è alle porte, con gli azzurri che non possono mancare la vittoria per tenere vivo il sogno dello scudetto.

Anche per i bookmakers vale questo ed infatti vedono come favorito alla vittoria il Napoli di Spalletti. La conquista dei tre punti da parte degli azzurri ha una quotazione di 1,62 mentre la quota della vittoria dell’Empoli è molto alta: 5,20. Il pareggio invece si posiziona tra le due quote: 3,95.

Quel che è certo è che i bookmakers vedono la sfida di domani come una di quelle in cui non si risparmieranno i gol. Sia il Gol/Gol che l’Over 2,5 hanno una quota “bassa”: rispettivamente 1,65 e 1,62. Di contro, l’Under 2,5 ed il No Goal hanno una quota abbastanza alta: rispettivamente 2,15 e 2,10.

Infine, qualche quota dei big match Inter-Roma e Lazio-Milan. I nerazzurri sono favoriti, con la vittoria data a 1,65, mentre quella della Roma ha una quota di 5 (con il pari a 4). Lazio e Milan, invece, quasi si equivalgono: 2,80 la vittoria dei biancocelesti, 2,40 quella dei rossoneri. Il pareggio qui è quotato a 3,50.

