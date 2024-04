Empoli-Napoli: perde il Napoli a Empoli. L’Europa resta solo (1-0; 4′ Cerri)

Rileggi LIVE Empoli-Napoli: in campo allo stadio Castellani per la 33ª giornata di Serie A 2023/24. Il Napoli rincorre un posto in Europa, l’Empoli lotta nelle parti basse della classifica.

90′ +4‘ finisce qui. Perdono gli uomini di Calzona. È troppo poco questo Napoli per i suoi tifosi e per un posto in Europa. Cade 1-0 a Empoli per un gol preso al 4’ minuto, e non ha la forza neanche di pareggiare. E così che i campioni d’Italia mestamente collezionano la decima sconfitta in campionato contro una squadra che lotta per non retrocedere.

70‘ entrano Ngonge e Raspadori al posto di Kvara e Politano

68′ Gran finta di Kvara che entra in area e calcia col mancino: Caprile la alza in corner.

67′ Politano, uno dei pochi a crederci, supera i difensori, tira ma è solo calcio d’angolo.

65′ Anguissa slalom in area: davanti al portiere anziché calciare cerca Osimhen. Suggerimento poco preciso. Tutto sfuma.

58′ Ammonito Bereszynski, per un fallo su Osimhen

57‘ il Napoli appare più aggressivo in questo secondo tempo

54′ Ammonito Pezzella, per un intervento in ritardo ai danni di Politano

46′ Natan (ammonito nel primo tempo, autore di una prestazione non troppo convincente) esce, al suo posto Mazzocchi.

19:00 Inizia la ripresa

45’+1′ Finisce il primo tempo con il Napoli in svantaggio. Azzurri come spesso in questa stagione disordinati e inconcludenti. Empoli più solido e soprattutto più concreto: segna alla prima azione utile approfittando della difesa partenopea evanescente.

37′ Ammonito Juan Jesus per fallo su Cambiaghi in ripartenza

35′ l’Empoli divora il secondo gol. Niang salta Juan Jesus e smarca Cambiaghi. L’attaccante davanti a Meret calcia a colpo sicuro ma grazia il Napoli cogliendo il palo.

31′ Il primo tiro degli azzurri solo dopo 30 minuti: Osimhen prova la girata col mancino in area ma è attento Caprile che blocca.

20′ Lo stesso Cerri non ce a fa a proseguire il match per problemi a flessore. Al suo posto entra Niang.

4′ Gol dell’Empoli. Cross dalla destra di Gyasi sulla testa di Cerri (difesa azzurra in bambola) che salta e supera Meret

2′ Intesa Politano-Osimhen per Di Lorenzo, il capitano azzurro fa uscire la palla nel tentativo di andare al cross.

18.00 – PARTITI!

17.59 Un minuto di silenzio per la scomparsa di Mattia Giani, 26enne del Castelfiorentino deceduto a causa di un malore in campo.

Le formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

