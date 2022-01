eNazionale, c’è il recupero nella FIFAe Nations 2022: da quarti a secondi

Nella seconda fase della FIFAe Nations 2022 la eNazionale rimonta in classifica e si piazza al secondo posto del girone.

Un’ottima prestazione del team della eNazionale, composto da Karimisbak, Obrun2022, Guarinojr_ e allenata da Nello “Hollywood285” Nigro. Ora la classifica recita l’Italia con 27 punti, a parimerito con la Svezia, ad un solo punto dalla Spagna a 28.

La nazionale eSport italiana poteva avere più punti in classifica, con la possibilità di fare bottino pieno contro la Germania, fanalino di coda nel girone con 5 punti, ma non ci è riuscita. La terza fase è in programma il 10 e 11 marzo. Questa l’infografica del girone:

fonte: esportsitalia.

