eNazionale FIFA 21, i 16 migliori delle selezioni per Xbox e Playstation

Si sono conclusi i Playoff della eNazionale di FIFA 21, dove sono usciti i 16 migliori player per Xbox e Playstation.

Per quanto riguarda la Fase Finale, ancora non c’è una data ufficiale ma sarà un week-end intero di gare. Week-end composto da una fase a gironi e da una fase ad eliminazione diretta. La manifestazione, poi, si chiuderà con le Grand Finals dove uscirà fuori il team per la eNazionale di FIFA 21 powered by TIMVISION.

Andiamo a vedere i 16 migliori contendenti per Xbox e per Playstation.

I 16 migliori per Xbox per la eNazionale FIFA21

TactualStrange

FeNIx Mr AnGel

salvatore1808

RiberaRibell

I Di Gianni I

RichardEsp10

iRaGe zRaZoR

VincenzoStyx

Meloc1

TiaCoppola

ASAP_TOM96

StingingBook7

lionel_10_

Tembius7

Hexon Pignone

GodMode_17

I 16 migliori per Playstation 4

KING_CARMELO58

CristianFenzi10

Giovhy69

Nzorello

Montaxer

hezers99

DanyDir

karlovic10

FiGu7RiNho_

GGilbe

OranGeorge

Karimisbak

Er_caccia98

MENNY-PAPUCO

pavagol10

guarinoJR_

