eNazionale FIFA 21, sabato 17 aprile la finale delle selezioni

Sabato 17 aprile ci sarà la finale delle selezioni dei giocatori della eNazionale FIFA 21 sia per Playstation 4 che per Xbox.

Sia per Playstation 4 che per Xbox i giocatori rimasti sono 16. Il regolamento prevede che per ogni console ci saranno quattro gironi da 4 in formato Round Robin; le partite saranno andata e ritorno ed i punti sono divisi così: 3 per la vittoria, 1 per il pareggio 0 per la sconfitta.

I primi due classificati dei gironi passano al round successivo che sarà ad eliminazione diretta con incontri best of 2. Se dopo la seconda partita ci sarà parità, il sistema avvierà automaticamente i supplementari.

eNazionale: i 16 giocatori Xbox ed i 16 giocatori Playstation 4

La lista dei 16 giocatori Xbox:

TactualStrange

FeNIx Mr AnGel

salvatore1808

RiberaRibell

I Di Gianni I

RichardEsp10

iRaGe zRaZoR

VincenzoStyx

Meloc1

TiaCoppola

ASAP_TOM96

StingingBook7

lionel_10_

Tembius7

Hexon Pignone

GodMode_17

KING_CARMELO58

CristianFenzi10

Giovhy69

Nzorello

Montaxer

hezers99

DanyDir

karlovic10

FiGu7RiNho_

GGilbe

OranGeorge

Karimisbak

Er_caccia98

MENNY-PAPUCO

pavagol10

guarinoJR_

