eNazionale, la qualificazione per eEuro 2021 passa per i Playoff

La eNazionale dovrà affrontare un ulteriore step, quello dei Playoff, per difendere il titolo di eEuro 2020 conquistato.

Il successo contro il Portogallo non è bastato ed è pesata la sconfitta contro la Moldavia. Gli azzurri hanno chiuso il girone eliminatorio al secondo posto e per questo dovranno affrontare i Playoff; le squadre saranno suddivise in ulteriori due gruppi e le prime tre di ciascun girone accederanno alla fase finale in programma il 9 e 10 luglio a Londra.

Le squadre già qualificate alla fase finale di eEuro 2021 sono: Croazia, Francia, Grecia, Israele, Montenegro, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia e Spagna. Andata e ritorno dei playoff, che assegneranno gli ultimi sei posti disponibili, si giocheranno lunedì 10 maggio e poi il 17 maggio, esattamente una settimana dopo.

