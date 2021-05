eNazionale: oggi e domani le qualificazioni alla FIFA eNations Cup 2021

A partire da oggi comincerà l’avventuare della eNazionale italiana alla FIFA eNations Cup 2021, con la prima fase a gironi.

Ci saranno otto nazionali in ogni gruppo, per un totale di quattro gruppi. L’Italia dovrà giocarsela con Finlandia, Russia, Paesi Bassi, Irlanda, Spagna, Scozia e Portogallo. La prima fase a gironi è in programma oggi e domani venerdì 21 maggio 2021.

Alla fase successiva del torneo ci andranno le prime quattro di ogni gruppoe così sarà composto il Winner Bracket che si terrà il 22 ed il 23 maggio. Le otto nazionali vincitrici accederanno alla fase finale che si svolgerà a Copenaghen nel mese di agosto. Il torneo in Winner Bracket continuerà poi per eleggere un vincitore della zona Europa e determinare il piazzamento delle nazioni qualificate nella fase finale.

Chi non ce la farà nel Winner Bracket avrà una seconda occasione con il “Second Chance Bracket”. Le finaliste e la terza classificata si sfideranno per accaparrarsi l’ultimo pass alla fase finale. Si potrà seguire l’evento sul sito della eNazionale e sul canale ufficiale Twitch della FIGC.

fonte: eSports Italia.

