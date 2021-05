eNazionale TIMVISION PES, arriva la qualificazione alla fase finale di eEuro 2021

La eNazionale TIMVISION di PES, impegnata con eEuro 2021, è riuscita ad andare alla fase finale della competizione eSport.

L’Italia si è qualificata al secondo posto, con 16 punti; a seguire la classifica finale:

Ucraina 18

Italia 16

Turchia 13

Belgio 9

Austria 3

Ancora una volta l’Ucraina si è rivelata ostica come nazionale da battere. Vera bestia nera per la eNazionale, dato che sono due sconfitte su due partite giocate contro di loro; ora l’Italia dovrà difendere il titolo nella fase finale, che si giocherà il 9 ed il 10 luglio. Alle dieci nazionali qualificate dopo aver vinto i gironi eliminatori (Croazia, Francia, Grecia, Israele, Montenegro, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia e Spagna) si sono aggiunte Germania, Italia, Paesi Bassi, Russia, Turchia e Ucraina.

Le 16 nazionali finaliste saranno poi suddivise in 4 gironi da quattro; le prime due di ogni girone passerà alla fase finale di eliminazione diretta. Ogni scontro avrà le regole del “Best of 3”, mentre la finale sarà “Best of 5”.

