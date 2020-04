Il quotidiano Libero protagonista di un’infelice attacco a Napoli, ancora una volta, con la sua prima pagina; di seguito potete leggerla.

Ancora un attacco a Napoli da parte del quotidiano Libero, in un periodo non proprio felice. Il quotidiano, inoltre, cita ciò che disse il presidente Vincenzo De Luca a proposito dei lanciafiamme; una citazione, però, che fa molto discutere per com’è usata.

Un’altra uscita molto infelice del giornale.

Comments

comments